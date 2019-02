Cretu ja Rikberg šokeerisid Poola võrkpalli valitsejat ja unistus play-off'ist elab

Cheorghe Cretu ja Alar Rikbergi juhendatava Rzeszowi jaoks oli tegu üliolulise võiduga: mängu tulemusel kerkiti liigas kaheksandale kohale, kuid viimane play-offi viiv positsioon, kuues, mida hoiab praegu Renee Teppani koduklubi Bełchatów, on vaid ühe punkti kaugusel. Tõsi, Bełchatów on pidanud jälitajatest hetkel ühe mängu vähem, aga samas on kaotatud kuus matši jutti.