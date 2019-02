Vutikoondislane sõlmis lepingu Narva Transiga

Transi jaoks on tegu paari päeva jooksul juba teise täiendusega väravavahtide osakonnas, sest neljapäeval andis klubi teada, et on sõlminud lepingu Sillamäelt pärit 26-aastase Sergei Bolgoviga. Mullu kaitsesid Transi väravat Artur Kotenko ja Betim Halimi, kes on tänaseks mõlemad klubist lahkunud.