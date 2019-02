Eesti kergejõustiku sisemeistrivõistluste esimesel päeval pakkusid enim põnevust teivashüppajad

Kõige tihedam konkurents valitses täna Tallinna Lasnamäe kergejõustikuhallis meeste teivashüppes, kus viie meetri peal oli veel kõik lahtine. Head minekut näitasid nii mitmevõistlejad Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev) ja Kristjan Rosenberg (Tallinna SS Kalev) kui ka mullune U18 Euroopa kolmas Eerik Haamer (Tartu Ü. ASK), kes viis veebruari algul Eesti U20 rekordi juba 5.23-ni. Täna piisas talle võiduks 5.15-st. Seejärel ründas Haamer paljulubavalt ka kõrgust 5.25, mis seekord veel ei alistunud. Teise ja kolmanda koha noppisid Rosenberg ja Hausenberg, kes mõlemad ületasid 5.00m, kuid Rosenbergil õnnestus see juba esimesel katsel. Haamer tunnistas, et võistlus kulges tema jaoks seekord veidi rabedalt, aga lõpuks tegi ta siiski oma ära. Konkurents lisas tema sõnul vaid meeldivat pinget. Uus võimalus 5.25 proovida avaneb talle juba Eesti Vabariigi aastapäeval Minskis peetaval Euroopa maavõistlusel.