Värske Eesti meister Kätlin Piirimäe: aeg on küps isiklikuks rekordiks

«Olen rahul. Ikkagi hooaja parim tulemus,» sõnas Piirmäe Eesti sisemeistri tiitli toonud 15.38 peale. Ehkki tulemus polnud tema varasemat taset arvestades midagi erilist, kinnitas kuulitõukaja, et tema seis on tegelikult väga hea ning kevadele võib minna vastu optimistlikult. «Tahaksin ikka 16.80 peale ära tõugata (Piirimäe rekord – toim). Arvan, et aeg on selleks küps,» teatas Piirimäe konkreetselt ning selgitas, et vigastused pole teda enam tükk aega seganud ning kõik tingimused heaks tulemuseks on soodsad. 2015. aastal tegi talle haiget sõrm ning aasta hiljem küünarnukk, kuid nüüdseks on need täielikult ära paranenud ning trenni saab juba mõnda aega teha täie rauaga. Ent millest siis tänase tulemuse tagasihoidlikkus?