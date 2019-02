Tähti Alver: EM-il tuleb 14 meetrit kindlasti ära hüpata

«Oleme alati üksteist väga innustanud ning tema puudumine mõjutas mind täna palju,» tunnistas Alver. «Tundsin sellest praegu väga puudust.» Alveri EM-i eesmärk on kindlasti hooaja tippmark ning kinnitab, et temas on kindlasti palju rohkem 13.60. Ent kaugele tuleb hüpata EM-il, et konkurentsis püsida? «Niipalju kui olen jälginud hüppavad nad praegu 14.20-14.40. Konkurents on väga tihe ja tahaksin ka nende hulgas olla. Usun, et lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb 14 kindlasti ära hüpata,» märkis Alver.