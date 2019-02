Grete Udras: soovin olümpial hästi võistelda

Ehkki normini mitte küündinud sportlane peaks kõik kulud sel juhul ise katma, ei näe Udras selles probleemi. Ka loodab ta oma klubi abile.

Udras ise oleks nõus EM-ile minema, sest vorm on hea ning ta usub, et suudab seal ka 1.90 ära hüpata, kui mitte rohkemgi. «Ma pole aastaid nii kõrgele hüpanud ja eks see EM-i norm natuke kripeldab ka,» tunnistas ta ning lisas, et täna jäi see ületamata vaid seetõttu, et tal tuli madalamatel kõrgustel end liiga palju kulutada. Ent miks ei võinuks kohe 1.85 järel 1.90 proovida?

«See olnuks täna liiga suur amps. Mulle meeldib pigem trepist väiksemate sammudega üles ronida,» põhjendas Udras, kuid lisas, et olnuks tal tunne parem, võinuks ka 1.90 varem latile panna.

Juba kaheksa aastat tagasi 1.92 ületanud Udras on vahepealsetel hooaegadel esinenud varasemaga võrreldes kahvatult, kuid püssi pole ta enesesõnul kunagi põõsasse visanud. «Olen õnnelik inimene, sest mind on õnnistatud suure kirega kergejõustiku ja kõrgushüppe vastu. Olen püsinud ala juures nii kaua, sest oskan seda ka nautida,» märkis Udras, kes on aastaid trenni töö ja õpingutegi kõrvalt teinud ning küllap jättis see tulemustele ka oma jälje. Sel aastal loobus ta aga õpetajatööst ning kevadel loodab ta lõpetada õpingud Tartu ülikooli treeneri ja spordijuhi erialal, terendamas on magistrikraad.

Kõigele lisaks alustas Udras koostööd treener Gaspar Eproga, mille kohta on tal öelda vaid häid sõnu.

«Arvan, et treenisin varem üle: tegin liiga palju trenni ja ebavajalikke asju, mis kõik kokku kurnasid organismi ning tõi kaasa kehvad tulemused. Tänu Gasparile pole mul enam võimalik üle treenida, sest tema teab täpselt, mida on vaja teha. Usaldan teda 100%. Arutame kõik koos läbi. Meil on väga hea koostöö,» kiitis Udras.

«Nüüd on tulnud hüpe mitte mahu, vaid pigem plahvatuse ja särtsu pealt, mida kõrgushüppes just kõige rohkem on vaja.» Lisaks on ta hakanud ka hüpetevahelist puhkepausi maksimaalselt ära kasutama, varem ta seda ei teinud.

Rääkides tulevikuplaanidest käis hektel 30-aastane Udras välja julge sihi: «Täna ma julgen seda öelda, et soovin tuleval aastal Tokyo olümpiale minna, ja mitte ainult minna, vaid seal ka hästi võistelda.»