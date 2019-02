Liina Tšernov: arvan, et ma hakkan alles nüüd oma treeneri kaotusest üle saama

Tšernov tunnistas, et ta ei plaaninud sees joosta, aga kuna treeningud on läinud hästi tekkis tahtmine vahelduseks välja tulla ja ka Eestis võistelda. «Arvan, et olen talve kohta üsna heas konditsioonis,» ütles Tšernov ning lisas, et peamine on praegu olla terve. Aastaid nn kukekannuse vaevuse all kannatanud jooksjal on juba üht kanda opereeritud ning see talle enam probleeme ei valmista, küll aga teeb talle veidi muret teine kand. «Selline jooksja klassika,» võttis ta oma probleemi lühidalt ja naerdes kokku.