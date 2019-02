Marek Niit plaanib suvel uuesti 46 sekundit rünnata

«Võtan päeva kokku väga positiivselt, sest ületasin viie sajandikuga oma ootsuseid,» sõnas Niit talle omase lõbususega ning lisas, et eesmärk oligi alla seitsme sekundi joosta. Kui eeljooksus jäi ta päeva kiireimast Hans-Christian Hausenbergist kaugele maha ning lõpetas enda kohta üllavalt tagasihoidliku 7.12-ga, siis finaalis võttis vanameister end juba tõsisemalt kokku ning kirja läinud 6,95 tagas Hausenbergi ja Henri Saia järel kolmanda koha.

Niit, kelle parimad jooksud jäävad 4 – 5 aasta tagusesse aega on võtnud nõuks end suveks jälle enam-vähem rahuldavasse vormi saada. Kolmandat nädalat jälle tõsisemalt harjutav Niit treenib praegu pealinnas koos 400m tõkkejooksja Erik Jagoriga. Hetkel aetakse taga 400 meetriks vajalikku kiiruslikku vastupidavust, kuid suvel plaanib Niit kõigil sprindialadel välja tulla. Plaan on aidata tõsisematel võistlustel ka 4X100 ja 4X400m teatejooksjaid. «Kui igapäevaselt teha, mida ma pole juba paar aastat teinud, siis miks mitte jälle ka 46-ga joosta,» märkis Niit, kelle 400m Eesti rekord on 45,74.