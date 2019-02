Karl Lumi pika võiduseeria lõpetas tema õpilane

Tafenau tundis juhendaja võitmise üle siirast rõõmu. «Enne sisehooaja algust arvasin, et see tuleb kohe,» ütles värske võidumees, aga kui Lumi Klubide karikal 2.20 ületas, liikusid õpilasel võimalikud võidumõtted pigem suve peale. Elu tahtis aga teisiti. Tafenau üritas ka kõrgust 2.20, kuid esialgu tulutult. Mees ise usub, et on selleks juba võimeline, sest trennis on ta latti korduvalt tänasest kõrgemalegi sättinud. Pigem sai nüüd saatuslikuks väsimus, kuivõrd ta alustas seekord ehk liiga madalalt ja katseid kogunes palju. «Enam ei jõudnud lihtsalt jalga alla panna,» põhjendas ta erialasele keelele üle minnes. Seejuures vääris tähelepanu, et rekordkõrgusele minnes suutis Tafenau suurema osa Lasnamäe hallist endale kaasa elama panna. Kuidas? «Kui sportlane on emotsionaalne, siis elab ka rahvas kaasa,» selgitas värske Eesti sisemeister.

Tafenau lähimaks eesmärgiks on teha hea võistlus suvisel noorsoo EM-il, kus ta tahab kindlasti 2.20 ületada. Pikemas perspektiivis on plaanis ka kunagi Eesti rekordit rünnata. «Sest muidu poleks ju mõtet teha,» ütles mees.

Huvitavalt tundis end ka Lumi, kes nentis, et vahel võib ju ka kavalust kasutada – et kui ise pole vormis, siis tuleb kuldmedal ka teisiti (naerab). «Ja hea kui õpilane ka võidab, sest see motiveerib, mitte nii, et treener tõmbab kogu aeg koti pähe,» lisas ta.