Andi Noot ei välista tulevikus jooksuradadele naasmist

Tänavustel sisemeistrivõistlustel jäi meestele 1500m jooksus nelja minuti piir alistamatuks. Jooksu võitnud Olavi Allase sai kirja 4.00,44. Talle kaasa elama tulnud hea sõber Andi Noot naljatas, et enesetunne oli seekord suht pingvaba, aga kui ikka jooks pihta hakkas käis seest korralik jõnks läbi. «Muidu käisin siin ringi ja ajasin juttu, mida ma sportlaskarjääri jooksul kunagi ei teinud, sest mul olid teised põhimõtted – kui tulin võistlema, siis tulin võistlema, mitte juttu rääkima,» rääkis Noot, kes nüüd tegeleb metsandusettevõtlusega.

Sportlikus mõttes pole Eesti 1500m siserekordi (3.44,34) omanik end viimasel ajal peaaegu et üldse liigutanud. «Praegu on mul metsas kiired ajad, aga kui kevadel läheb jälle rahulikumaks, siis hakkan ehk,» ütles Noot, lisades, et sel aastal on ta esialgu vaid 12 kilomeetrit jooksnud. Võib-olla on see hoopiski hea? «Rääkisin just Niidukiga (Marek Niit – toim) ka, et väike paus võib tulla kasuks, sest see võib kaasa tuua uue hingamise. Ausalt öelda kui lõpetasin, siis oli mul kõigest kõrini, aga nüüd, mil kuu aega on möödas, hakkab mõte juba värskemaks minema. Näiteks nüüd, kus sõber Olavi Allase võitis meistritiitli, arvan, et lähen koju, panen ketsi jalga ja teen ka väikese jooksu (muigab).»

Kui ikka mingi hetk tunnen, et tuleb jälle isu, võtan lennupiletid, lähen laagrisse ja hakkan uuesti tegutsema.

Noot märkis, et püüab esmalt eraeluliselt kõik korda saada ja siis mine tea, ehk tuleb ka jooksuisu kunagi tagasi. Praegu on sellega aga kindel ei. «Kui ma ütlen konkreetselt ei, siis tavaliselt on ei, aga kunagi ei tea (naerab).» On ju elugi näidanud, et mõni endine proff saavutab hiljem amatöörina tagasi tulles teinekord paremaidki tulemusi, aga selles mõttes on Noot päri, et kui ikka tulla, siis tulla võidu peale. Niisama nalja tegema ta ei hakkaks. «Vaatame kahe-kolme aasta pärast. Kuna ma tegelen ikkagi füüsilise tööga, siis füüsis ei kao mul kuskile, ja kui ikka mingi hetk tunnen, et tuleb jälle isu, võtan lennupiletid, lähen laagrisse ja hakkan uuesti tegutsema.»