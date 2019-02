Pulleritsu maratonireportaaž: kui antakse võimalus rünnata rekordeid

Määrdemees Jaanus Kunts astub Tehvandi staadioni hooldealal aia äärde, kus seisab vähemalt poolsada suusapaari, silmitseb neid mõne sekundi ja ulatab ühed: võta need! Fischerite ninale on veekindla vildikaga kirjutatud V.T. 18. Need on Hiina koondise treeneri Vahur Teppani, omaaegse Eesti sprindikoondislase Fischerid.