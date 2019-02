Rennisõidu MK-etapi võitis Sharpe, Sildarul üldvõidu võimalus kadunud

Rennisõidu MK-sarja üldarvestuses on liider 210 punktiga Karker. Teisel kohal on 196 silmaga Zhang ning kolmandal 180 punktiga Sharpe. Kui esimesed kaks naist on osalenud kõigil kolmel etapil, siis Sharpe osalenud kahel. Sildaru on tänavu rennisõidu MK-sarjas teinud kaasa vaid ühe etapi, mille võidu eest teenis 100 punkti. Üks etapp enne MK-sarja lõppu hoiab ta sellega seitsmendat kohta.