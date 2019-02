Eesti jääkeegli esipaar jäi MK-etapil ülinapilt võiduta

Tondiraba jäähallis toimunud MK-etapil Tallinn Masters Mixed Doubles tuli võitjaks Venemaa segapaar Anastasija Moskaleva ja Alexander Eremin. Kolmanda koha teenis Ungari võistkond Dorottija Palansca ja Zsolt Kiss, kes on ühtlasi kahekordsed maailmameistrid.

Eesti kurlingumängija Marie Turmann sõnas, et turniir läks hästi ja tulemusega võib rahule jääda. «Olenemata sellest, et me kaotasime viimase mängu, andsime hea lahingu. Me tulime veidi keerulisemate jääoludega hästi toime ja lugesime jääd väga hästi. Näitasime visetega, et oleme Harriga segapaaris kurlingus peale naiste ja meeste tiimidega mängimist endiselt heal tasemel,» sõnas Marie Turmann.

Turmann rõhutas, et turniir oli Eesti paarile väga heaks kogemuseks. «Saime mängida tugevate tiimide vastu ja mõningate vastu lausa mitu korda. Kuna järgmisel nädalal toimuvad Eesti meistrivõistlused, siis on meil on hea põhi mille pealt edasi mängida ja hea hooga jätkata.»

Rahvusvaheline kurlinguturniir Tallinn Masters Mixed Doubles toimus Eestis kolmandat korda, võistlus kuulub World Curling Tour võistluste sarja ning võistkondadel on võimalik teenida maailma edetabelisse punkte. Rahvusvaheline võistlus tõi Tallinnasse võistlema 11 riigi segapaarid, kelle seas ka mulluse MMi hõbemedalistid ja olümpiamängudel osalenud.