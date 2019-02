Kontaveit: jäin võimaluste realiseerimisega hätta

«Kontaveiti liikumises polnud sellist fleksibiilsust nagu tal vahepeal on olnud,» ütles tennise asjatundja Toomas Kuum. «Ka ei julgenud ta otsustavatel hetkedel piisavalt riske võtta ning jäi rünnakul pisut pehmeks. Kuid klassinäitaja ongi see, et favoriidina võidad sa vastase ka oma kehval päeval. Aasia tennisistid on üldjuhul kõvad võitlejad ja mentaalselt tugevad ning kui nad aimavad vastase ebakindlust, on nad väga varmad seda enda kasuks pöörama,» selgitas Kuum Zhangi võidu võimalikke tagamaid.