Eesti maastikuratturid teenisid olümpiareitingusse olulist punktilisa

«Täna oli minu jaoks tuuri kõige raskem päev, sest enesetunne ei olnud hea ja jalad olid viletsad,» rääkis Steinburg peale võistlust. «Algne plaan oli üritada kokkuvõttes teist kohta püüda ning stardist saingi hästi minema. Esimesel tõusul tundsin aga, et tempo on minu jaoks liiast. Laskumisel tuli singli peal naistega vahe sisse. Neid pulss punases püüdes tegin sõiduvea ja kukkusin. Sellega läks mul amordikaabel katki ning pidin seetõttu amordita lõpuni sõitma. Kuna mul ei olnud täna parim päev, siis otsustasin rahulikumalt võtta ning pika tõusu alguses jõudsid Janika ja Malene mulle järgi. Veidi enne lõpu läks taanlanna oma teed.»

Lõiv ütles, et tema strateegia nägi ette algus rahulikumalt võtta ning energia jätta kõige kõrgema tõusu peale. «Jäin alguses teistest maha, ent esimese tõeliselt raske tehnilise tõusu peal sain jalad liikuma ja keha soojaks. Üsna pea jõudsin Greetele järele ning sõitsime koos edasi. Püüdsime eesolevaid naisi kinni. Ühel kivisel kohal sai meiega koos sõitnud taanlanna aga eest ära. Kokkuvõttes oli neli väga rasket, aga väga meeldejäävat päeva ning mul on hea meel, et minu tehnikaga midagi ei juhtunud.»