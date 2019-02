Kloppil on tänane kohtumine Bayerniga juubelihõnguline: see on 30. kord, kui endine Mainzi ja Dortmundi Borussia peatreener juhendab Saksamaa suurima klubi vastu mõnda meeskonda. Senine saldo pole kiita: ta on võitnud üheksa matši (sisse arvestatud penaltivõit karikasarjas, aga mitte ainus matš Liverpooliga, 3:0 edu 2017 sõprusturniiril) ja kaotanud suisa 16 kohtumist. Tõsi, viimastest kuus tulid Mainzi eesotsas, kus Kloppi meeskond sai seitsmes mängus kätte ka üksiku viigi.