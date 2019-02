Hyundai WRC-tiim tegi sõitjate seas ootamatu vangerduse

Hyundai andis täna välja lühikese pressiteate, kus selgitatakse, et plaanid on võrreldes esialgsetega muutunud. Varasemalt täishooaja kaasa tegema pidanud Mikkelseni asemel panustatakse Korsikal kahele asfaldispetsialistile ehk prantslasele Loebile ja hispaanlasele Sordole.

Meeskonna ametlik selgitus on, et nõnda on neil maksimaalselt hea võimalus hooaja kokkuvõttes võidelda MM-tiitlile, kuid rallimaailmaga kursis olevate inimeste jaoks pole mingi üllatus, et tiim on peatselt kaks hooaega enda ridades olnud Mikkelseni sooritustes väga pettunud. Volkswageni meeskonnas mehetegusid teinud norrakas pole suutnud pärast Saksa tiimi loobumist varasemat kiirust leida ja 18 rallilt Hyundaiga on tema ainsaks poodiumikohaks mullune kolmas koht Rootsist. Korsikal leppis ta eelmisel aastal seitsmenda kohaga.