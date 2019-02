Sünnipäevakingiks saadud langevarjuhüpe pani Richard Pulsti karkudel käima

Nüüdseks on Pulst rängast vigastusest juba niipalju kosunud, et kõnnib omal jalal ning loodab suvel kindlasti jooksuradadele naasta. «Kõndima hakkasin uuesti 10. detsembril ning sörkima veebruari algul. Kuna jalg oli pikalt rivist, olen teinud talle ka taastusravi,» rääkis Pulst, kes on hüppeliigest fikseerinud poldist nüüdseks vabanenud, kuid pindluud toetavat metallplaati peab mõnda aega veel edasi kandma. «Sörkides jalg enam haiget enam ei tee, aga pisut on veel turses ja kangem kui teine jalg,» märkis ta.