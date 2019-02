Paraolümpiaks valmistuv Eesti ujuja tegi rahvusvahelistel võistlustel puhta töö

Kuigi Kaul täitis 2016. aastal Rio paraolümpiamängude A-normatiivi, siis alaliidu tegemata töö tõttu jäi tal seal startimata. Nüüd on Kaul tõusnud Eestis esinumbriks ning Tokyo mängud on käega katsutavad. «Tänavuse hooaja tähtsaim võistlus on suvine MM ja juuni alguses planeeritud MK-etapp Saksamaal kus eesmärgiks püüda Tokyo OM-i normatiivi,» sõnab 19-aastane ujuja. «Enne neid võistlusi on kevadel veel planeeritud välislaager ja aprillis Soomes toimuv võistlus.»