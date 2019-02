Vabatehnika sprindi ootuses: karm statistika vs. siiras optimism

Suusasprindis on eestlased sel hooajal kvalifikatsioonist edasi pääsenud vaid korra, kui kodusel Otepää MK-etapil sai Karel Tammjärv 16. ning Marko Kilp 22. koha. Ülejäänud sprindihooaeg on läinud aga aia taha.

Eesti esisprinteri Kilbi paremuselt teine tulemus on Davosis sõidetud 39. koht. Distantsimees Tammjärv on peale Otepää sel hooajal kaasa teinud veel viiel sprindil ning paremuselt teine tulemus on hooaja algul Rukal teenitud 36. koht.