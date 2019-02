Ema nutab, aga poeg käib ikka poksilegendi jälgedes

40-aastase Pacquiao 19-aastane poeg Emmanuel jr., Filipiinidel tuntud ka kui Jimuel, on tegemas poksimaailmas esimesi samme. Sellega on noormees aga murdmas oma ema südant ja ega papski ülemäära õnnelik pole.

«Mulle teeb haiget, et ta poksib, sest tean, kui raske see on. Ma ütlesin talle: «Issi hakkas poksiga tegelema ainult vaesuse pärast. Sul pole vaja poksida.». Aga ta vastas: «Paps, nagu sinulgi on poks mu kirg. Tahan oma riiki sportlasena esindada,»» selgitas Paquiao.