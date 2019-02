Postimees TV: ameeriklasest tõusik pani pressikonverentsil Joshuale käed külge

Joshua poksikarjäär on koosnenud 22 võidukast matšist, millest 21 on lõppenud nokaudiga. 1. juunil ees ootav võitlus Milleriga on tema esimene matš väljaspool Ühendkuningriiki.

Ka 30-aastane Miller on senise karjääri püsinud alistamatuna: 23 võidu kõrvale on tulnud üks viik. Matš Joshuaga on aga ameeriklasele esimene, kus kaalul on maailmameistrivööd.