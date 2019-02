F1 parima GP kohal kõigub kärpekirves

Mehhiko naasis 2015 23-aastase pausi järel F1-karusellile ja selles ajast alates on võistluse eestvedajad igal aastal hooaja lõpus toimuval auhinnajagamisel koju viinud kõige paremini korraldatud etapi preemia. See kiitus on tulnud aga kõrge hinnaga, sest väidetavalt panustas Mehhiko riik juba esimese etapi korraldamisse 19 miljonit eurot.

Nüüd on Mehhikol aga muud riiklikult huvid: valmis tuleb ehitada ca 1500 kilomeetrine rongiliin iidse Palenque linna ja Cancuni kuurordi vahel. «Teatud juhtudel toetati üritusi tursmiarengufondist ja selle vahendid on nüüd suunatud Maiade rongiliini ehitusse,» selgitas Mehhiko president Andres Manuel Lopez Obrador. «Ma ei tea, kuidas on lood F1-lepingutega. Kui neil allkirja all pole, ei saa me seda ka anda.»