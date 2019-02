Solvunud ja pikalt vaikinud Ustjugov avas viimaks suu

Ustjugov oli kaks aastat tagasi Lahti MMi suurim õnnestuja, kui võitis kaks kulda ja kolm hõbedat. Oma edu Pyeongchangis tal korrata ei lubatud, sest Venemaa Sotši OMil korda saadetud dopingupattude tõttu said Lõuna-Koreas võistlema vaid valitud sportlased ning Ustjugovi minevikku ei hinnatud Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt piisavalt puhtaks.

«Kõigi ja ka minu jaoks on see jätkuvalt täielik mõistatus. Mulle pole esitatud ühtegi põhjendust, miks mul ei lubatud Pyeongchangi olümpiamängudel osaleda. Loodan, et keegi mulle pärast neid võistlusi seda ütleb,» vahendab Ustjugovi sõnumit täna algava MMi eel YLE.