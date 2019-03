«Vormel 1 maailmas»: ülevaade Barcelona hooajaeelsest testist ja eelvaated McLarenist ja Renault’st

McLaren alustab oma teist hooaega Renault' mootoritega ja teadmisega, et minevikuedu ja legendaarne maine ei loe tuhkagi, kui viimase aja tulemused pole tasemel. Sõitjate osas on esimest korda pärast 12-aastast pausi tehtud täielik vahetus. Nüüd on neil roolis 24-aastane hispaanlane Carlos Sainz ja 19-aastane Lando Norris. MCL34 on küll värvikirevalt oranž, aga kohe torkab silma suursponsori puudumine ja suur tühi laik mootorikattel.

Renault oli hooaja eel muljetavaldavalt kiire. Nende uus piloot Daniel Ricciardo on kindel, et langetas tiimivahetusega õige otsuse. «Meeskond on viimastel aastalte käinud õiget rada ja ma usun, et olen tiimis selleks, et neid veelgi enam tagant utsitada. Minu esmamuljed meeskonnast on head,» ütles viimased neli hooaeg Red Bulli rooli keeranud Ricciardo.