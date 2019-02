Dopinguhäbi maha pesevad venelased valisid puhta spordi näoks valitseva maailma- ja Euroopa meistri

Kõrgushüppaja Lasitskene on olnud viimastel aastatel pidurdamatus hoos – pärast 2014 EMil teenitud hõbemedalit on järgnenud kullasadu: kaks sise- ja kaks välis-MMi ning kõige viimati EM Berliinis. Viimased kolm medalit on naine võitnud neutraalse sportlasena, sest Venemaa koondist loetud aastad tagasi paljastatud riikliku dopinguprogrammi tõttu rahvusvahelistele kergejõustikuvõistlustele jätkuvalt peale ei lubata.

RUSADA sportlaskomisjoni eesmärk ongi mineviku plekid maha pesta ning näidata, et Venemaal teetakse nüüd asju puhtalt ja ausalt. «RUSADA sportlaskomitee hakkab koosnema atleetidest, kes on juba erru läinud või jätkuvalt tegevad, aga kel on tugev seisukoht dopingureeglite rikkumise osas ja kes on teistele sportlastele eeskujuks,» selgitas venelaste antidopinguagentuuri asejuht Margarita Pahnotskaja. «Nemad on juba tõestanud, et suuri sportlike tulemusi saab saavutada ilma dopingut kasutamata, ja nad reklaamivad puhta spordi väärtusi läbi oma sotisaalmeediakanalite. Neilt palutakse olla RUSADA ja puhta spordi saadikud, osaleda antidopingu teemalise hariduse levitamisel ja välja mõelda uusi lahendusi dopinguvastases võitluses.»