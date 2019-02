Manchester City ostis juba seitsmenda vutiklubi

Kadunud on ajad, mil jalgpalliklubi oli lihtsalt punt lihtsaid mehi, keda toetas kindla piirkonna teatud ühiskonnakiht. Tänapäeval on tegu brändide ja kümnete kombitsatega megamasinatega, kes kõik võitlevad maailmas võimalikul laia haarde (loe: turuosa) nimel. Just seetõttu sai Manchester City meeskonnast osanik Hiina tugevusel kolmandas liigas mängivas Sichuan Jiuniu FC klubis.