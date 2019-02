Blogi: Ronaldo lahkub Madridist kaotusega, City tegi kümne mehega vinge comebacki

Teises kohtumises läks City 18. minutil Sergio Agüero väravast juhtima. Schalke teenis aga 38. ja 45. minutil penaltid ning mõlemal puhul oli 11 meetri punktilt täpne Nabil Bentaleb. Schalke poolkaitsja on klubi eest löönud nüüd kokku 14 penaltit ning need kõik läinud väravasse.

Madridi Atletico ja Juventus pole Meistrite liigas väljalangemismängudes omavahel veel kordagi kohtunud. Mõlemad klubid on Euroopas olnud edukad, ent finaalides on nad tundud ka rohkelt kaotusvalu. Juventus on Meistrite liiga finaalist kaotajana lahkunud suisa seitsmel korral, mis tähistab ka võistlussarja rekordit. Madridi Atletico on ainus meeskond, kes on kolmel korral finaali jõudnud, ent pole kordagi karikat võitnud.

Sel aastal on Madridi Atleticol finaali jõudmiseks lisamotivatsioon, sest 1. juunil mängitakse karikas välja just nende uuel kodustaadionil Wanda Metropolitanol.

«Võimalus mängida finaal meie kodustaadionil on väga inspireeriv. Aga sellele pole mõtet praegu mõelda. Reaalsus saab olema selline, mida me väärime,» ütles Atletico peatreener Diego Simeone.

Juventus, kes on kaheksanda järjestikuse Itaalia meistritiitli kursil, pääses Meistrite liigas kaheksandikfinaali juba viiendat aastat järjest. Klubi selge siht on olla edukas Meistrite liigas ning selle tarvis tugevdati suvel ka meeskonda.

Schalke jaoks on tänane mäng nende peatreeneri Domenico Tedesco sõnul suure kaaluga ning nad peavad kindlasti näitama oma parimat jalgpalli, et neil City vastu üldse võimalus oleks. «Oleme selged autsaiderid, see on ilmselge. Aga me väärime siin olemist. Me peame tegema perfektse mängu, kui tahame üldse midagi siit saada.