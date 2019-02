Alaver: Team Haanja katab Grete Udrase EMi kulud. Teigamägi: iga sporti lisanduv raha on teretulnud

«Hiljuti tuli välja uudis, et kõrgushüppeneiu Grete Udras on teinud väga eduka tagasituleku tippsporti ja Eesti kergejõustikuliit taotleb talle sise-EMile pääsemiseks wildcard'i,» sõnas Alaver. «Edasi läheb olukord täiesti käest ära. Kuuleme, et see tippsportlane sõidab Eestit esindama – taevas tule appi – oma rahakoti peal. See on täiesti karjuv ülekohus!» põrutas Alaver.

«Ta on ennast ette valmistanud oma rahakoti peal, ta on oma taseme viinud tippsportlase rahvusvahelisele arvestatavale tasemele, ta läheb esindama Eesti riiki. Kui mu hea sõber (kergejõustikuliidu president) Erich Teigamägi praegu selle peale ei ärka, siis Team Haanja võtab ise kõik Grete Udrase EM-ile saatmise kulud enda kanda.»

Erich Teigamägi jäi kriitika peale talle omaselt vaoshoituks ning sõnas Alaveri jutu peale naljatlevalt: «Iga sporti lisanduv raha on teretulnud,» kuid minnes konkreetsemaks lisas, et kergejõustikuliit lähtub antud küsimuses vaid varem kokkulepitud reeglitest.

«Euroopa Kergejõustikuliit on kehtestanud sise-EMi tarvis iga alal võistlema pääsemise normid ja tingimused. Need sportlased, kes on normid täitnud, lähetab kergejõustikuliit võistlema oma kuludega,» kinnitas Teigamägi, märkides siinkohal ühtlasi, et mitmed Euroopa riigid on kehtestanud endi sportlastele mõnevõrra tugevamad normid või võistlemisele pääsemise tingimused.

«Euroopa kergejõustikuliidu tingimustes on kirjas, et mõnedel aladel võib võistluse tehniline delegaat erandotsusega lubada võistlema sportlasi, kes ei ole normi täitnud. Eesti kergejõustikuliit on kujundanud välja võimaluse, et kui sportlane, kes on jõudnud tiitlivõistluste normile küllaltki lähedale, ja avaldab soovi taotleda võistlustele pääsemist, ning tema klubi või ta ise on nõus võistlusreisiga seonduvad kulud katma, siis Eesti kergejõustikuliit esitab vastava taotluse võistluste korraldajale,» selgitas Teigamägi ning lisas, et vastavaid taotlusi saab esitada EMi korraldajale vaid Eesti kergejõustikuliit, mitte sportlane või keegi kolmas isik.