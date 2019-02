PM Seefeldis. Eesti suusakoondis teeb usinalt kasahhidega koostööd

Ometi võib Seefeldis hakata rolli mängima ilm.

«Rada on väga hea ja mõnus, aga MMi teiseks pooleks lubab küll väga suurt sooja – isegi 15 km klassikasõiduks lubas 12 kraadi sooja. Sportlaste jaoks polegi see nii hull, aga hooldemeestele teeb see rajaolukorra ja määrimise väga keeruliseks kui kaks kolmandikku rada on päikese käes ja kolmandik vilus. See on paras väljakutse.»

Saarepuu sõnul on MMil suisa neli hooldemeest ning tehakse koostööd Aleksei Poltoranini meeskonnaga, kuhu kuulub Andrus Veerpalu. «Jagame määrdeinfot. See pool on meil väga hästi kindlustatud.»

Saarepuu sõnul on Seefeld MMi korraldamiseks valmis. «Eelmisel aastal käisime siin MK-etapil. Üsna kompaktseks on kõik tehtud tiitlivõistlustele mõeldes. Meil pole küll midagi nuriseda.»

Homme kavas olev vabatehnikasprint eestlaste lemmik pole. «Lemmik on ikka klassika, aga paneme sobima! Raido Ränkelil ja Karel Tammjärvel vahet pole, aga Marko Kilbile, kes on klassikaspets, on see suurem väljakutse. Henri Roosil pole ka vast vahet, kas klassika või vabatehnika.»