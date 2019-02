Video: Eerik Haamer viis Eesti juunioride teivashüpperekordi 5.32 peale

Eerik Haamer püstitas Hansu teibaga Eesti juunioride rekordi 5.32! 📽 1️⃣ @harrylemberg . 2️⃣ @jarkokoort . .. .. #kergejõustik #teivashüpe #polevault

A post shared by Eesti Kergejõustikuliit (@eestikergejoustik) on Feb 19, 2019 at 10:00am PST