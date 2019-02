Korvpallikoondis on suure lahkumismängu ootuses: mul on ainuüksi au nendega riietusruumi jagada

«Eks me üritame ja anname endast parima, muid veksleid pole mõtet välja anda. Väga mõnus oli näha mehi, kellega mina isiklikult pole varem koos mänginud. Uus veri, uus energia – väga mõnusad viimased paar päeva on olnud,» sõnas pikalt Eesti koondise kaptenirolli kandnud Kangur.

Koondisele Hispaaniast appi tulnud Rauno Nurger on koduklubis toimuvaga rahul. Tema meeskond on play-offi kursil ning mänguminuteid jagub talle piisavalt. Mängust Serbiaga rääkides ütles ta, et peatreeneril mingisuguseid eriplaane temaga ei ole: «Mängime kossu nagu ikka ning võtame sellest aknast viimast.

Kanguri, Taltsi ja Arbeti kohta ütles Nurger: «Nüüd on vanemad mehed ka juures. Minu arvates on sisekliima väga hea, kõik saavad läbi ning probleeme pole. Need kolm meest on Eesti koondisele väga palju andnud. Usun, et seda mängu tuleb vaatama palju inimesi.»