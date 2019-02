Legendaarne Djordjevic Eesti legendide lahkumisest: homme ei ole me teile head peokaaslased!

Kui Serbial Eestit homme võita ei õnnestu, siis variant B on pühapäeval kodus alistada Iisrael. 2013. aastast Serbia korvpallikoondist juhendav Aleksandar Djordjevic võttis aga võrreldes septembrikuise mänguga Belgradis Tallinna kaasa täiesti uuenenud koosseisu. Sügisesest meeskonnast on selleks mänguks üles antud vaid neli meest: Dragan Milosavljevic (Unicaja), Marko Simonovic (Zenit), Stevan Jelovac (Gaziantep), Miroslav Raduljica (Jiangsu Dragons).

Djordjevic ütles Postimehele, et Serbia koondis on tulnud mängu Eestiga võitma. «Oleme mentaalselt hästi valmistunud ja meid rahuldab ainult võit. Tean, et teil on siin kolmel mehel lahkumismatš, kuid ütlen kindlalt, et homme ei ole me teile head peokaaslased!»