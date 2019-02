Rongi alt välja tulnud Guardiola: me pole Meistrite liigaks valmis

Valitsev Inglismaa meistermeeskond on tänavu Meistrite liigas üks soosikutest, kuid City peatreener Pep Guardiola seadis selle väite kahtluse alla. «Tulemus on suurepärane, kuna lõime võõrsil kolm väravat, kuid andsime neile kaks väravat ning punase kaardi. Seega me pole veel valmis sellel tasemel Meistrite liigas võitlema,» sõnas Guardiola matšijärgsel pressikonverentsil.