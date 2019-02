Täna algab võitlus väärtusliku Eesti meistritiitli nimel

Eesti meistritiitli väärtus on viimastel aastatel kasvanud, kuna segapaaride jääkeegel kuulub taliolümpiamängude programmi ning maailmas on konkurents ja mängijate tase kasvuteel. «Eesti sportlastele on avatud kõik võimalused, et võistelda koha eest 2022. aasta taliolümpiamängudel Pekingis ning on väga hea meel tõdeda, et meil on olemas ka sportlased, kes sinna püüdlevad ja teevad selle nimel igapäevaselt tööd,» ütles Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.