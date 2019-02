Video: munad pihku haaranud Simeone: ma lihtsalt pidin seda tegema

Nimelt haaras emotsionaalse treenerina tuntud argentiinlane värava järel oma munadest ning raputas neid fännide suunas. «See tuli südamest,» ütles ta 2:0 võiduga lõppenud matši järel intervjuus BBC-le. «Ma tunnistan, et see polnud ilus žest, aga ma tundsin, et pean seda tegema,» rääkis Simeone.

«Ma tegin seda kunagi Lazios mängijana ning ka nüüd seetõttu, et näidata meie fännidele, et meil on munad. Kui keegi solvus selle peale, siis minu võimuses on ainult vabandada. See polnud suunatud teisele meeskonnale, vaid meie oma fännidele,» lisas 48-aastane argentiinlane.