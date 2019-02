Võrtsjärvel selguvad eestlastest maailmameistrite osalusel Euroopa parimad

Talisurfi juured on pärit Eestist. 1976. aasta talvel konstrueerisid nutikad eestlased esimese võistlusklassi – purisuusa. Nüüd, üle 40 aasta hiljem, on võistlusklasse palju rohkem. Meie regioonis on neist populaarseim hästi universaalne jääl kihutav purjekelgu klass.

Rahvusvahelisi talisurfi tiitlivõistlusi on korraldatud ligi 40 aastat. Eestis ollakse suurüritusega kuuendat korda. Selle aasta MM (WISSA) toimus kahe nädala eest Ameerika Ühendriikides, Fond du Lacis Wisconsini osariigis. Eestlastel läks seal väga hästi. Boris Ljubtšenko ja Raul Mihkel Anton tõid MMilt koju kaks kuldset ja kaks hõbedast medalit.

Teada on, et Eestisse saabub üle poolesaja talisurfi tipptegija Lätist, Leedust, Poolast, Soomest, Venemaalt, Eestist ja võib-olla ka Rootsist. Kuigi MMil oli umbes samapalju osalejaid, siis vähemalt kelgu klassis on konkurents oluliselt tihedam, sest Eestis on kohal kõik viimaste aastate maailmameistrid – lätlane Aleksandrs Leontjevs, soomlased Feodor Gurvits ja Marianne Rautelin, leedukad Paulius ja Audrius Voverys ning venelased Grigorii Mihhailjev ja Andrei Baljakin. Lisaks muidugi eestlastest maailmameistrid Boris Ljubtšenko ja Tõnis Salong.

Eelregistreerimiste põhjal on kõige rikkalikumalt esindatud purjekelgu klass. Noorte (U20) kõrval on kelgu klassis kutsutud starti ka kõige nooremad: U17 juuniorid. Selline võimalus tekkis tänu hästi käivitunud noorte toetusprogrammile. Noorte toetusprojekt on vilja kandnud ning alal on tugev juurdekasv kogu regioonis.

Võistlused on pealtvaatajatele hästi jälgitavad, erinevalt merel toimuvatest võistlustest, ning kõik kaasaelajad on oodatud.