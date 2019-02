Petra Kvitova: Osaka peab õppima tähelepanuga toime tulema

Osaka kaotas teisipäeval Dubai turniiril üllatuslikult prantslanna Kristina Mladenovicile (WTA 67) pisut üle tunni kestnud mängus 3:6; 3:6. Pisarais jaapanlanna tunnistas pärast matši, et tal on väga keeruline olla pidevalt kõrgendatud tähelepanu keskpunktis.

«Ta on maailma number üks. Kõik tahavad teda võita. Nii juba mängijad kord mõtlevad,» sõnas Kvitova, kes kaotas Osakale Austraalia lahtiste meistrivõistluste finaalis. «Mäletan, et kui mina olin 21-aastane, oli mul täpselt samasugune mõtteviis. Kõik tuleb kogemusega. See on raske, kuid sellega tuleb lihtsalt harjuda, et sa tuled väljakule ja oled igas mängus favoriit,» lisas Kvitova.