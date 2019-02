Tipphetked: Tartu Bigbank tegi TalTechiga kiirelt sotid selgeks ning pääses esimesena finaalturniirile

Järgmisel nädalavahetusel Tartu Ülikooli spordihoones peetav finaalturniir toimub nelja tiimi osalusel, kellest üks on põhihooaja võitja Tartu Bigbank ning teine täna teist mängu järjest Tallinna Selveri alistanud Pärnu võrkpalliklubi.

«Esimeses mängus läksime lati alt läbi,» ütles TalTechi peatreener Janis Sirelpuu Volley.ee vahendusel. «Poisid olid veidi üle mõelnud, ülipüüdlikusest tekkisid vead. Tartusse me turistina kindlasti ei lähe, pikk hooaeg tõestas, et ka neil tuleb sisse mõõnahetki, kavatseme mängida pingevabalt ja need hetked ära kasutada.»