PM Seefeldis. Raido Ränkel Pullese suurüllatusest: mul ei ole häbi

Vabatehnika sprindis 54. koha teeninud Raido Ränkel oli oma soorituses mõistagi pettunud. «Jalad läksid üsna ruttu hapuks, ei olnud sellist kergust. Heast tundest oli asi kaugel,» ütles Ränkel.

«Eelmine nädal käisin veel koolis ja kõikusin Alpi toa ja meretasapinna vahel. Võib-olla ei ole ära veel seedinud seda. Loodan, et järgmiste startidega läheb paremaks. Täna olin ikka väga kehv,» tunnistas eestlane.

Kehv päev oli Ränkelile ebameeldiv üllatus, sest viimasel MK-etapil Lahtis suutis ta paarissprindis näidata oma vahetuse kolmandat, esimest ja viiendat aega. «Lahtis toimis lihas väga hästi ja sai heade emotsioonidega MMile tulla, aga tänane küll mingit head emotsiooni ei pakkunud.»

Ränkel ei pugenud ka fakti taha, et tänane sprint sõideti vabatehnikas, mitte klassikas. «Ma jõuan vabatehnikas ka sprinti sõita, olen korra punktidelgi olnud. Pigem oli halbade asjade kokkusattumus, et lihas nii ruttu hapuks läks. Viimase paari nädala jooksul pole küll tundud, et jalad nii kehvad oleks.»

Küsimusele, kas meestel on veidi häbi ka, et Mariel Merlii Pulles tegi seda, mida mehed ei suutnud, vastas Ränkel: «Ei ole häbi, see on Eesti suusatamisele ainult hea. Meil pole viimastel aastatel olnud naisi, kes suudaks midagi head teha, aga Mariel oli täna supertubli. Mehed aga ei vedanud välja.»

Tammjärv kinnitas, et koht ja tulemus (44. koht, kaotus +9,66 liidrile Sergei Ustjugovile) on kehvakesed.

«Ei olnud ausalt öeldes vaimses mõttes valmis nii kehvaks tulemuseks. Tingimused on kõigile võrdsed. Marieli sõit süstis tugevat lootust, et meie suusad on kindlasti head ja variandid on head. Suusatootjalt saime ka kõige uuema mudeli kätte, mis tõesti libises hästi. Häid asju oli mitu, aga ju siis mees ise polnud nii hea.»

Vaata ka videointervjuud Marko Kilbiga: