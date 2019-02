PM Seefeldis. Ränkelil koht paarissprinti kindel, teine valik Tammjärv, Kilp jäi ootele

«Lõplik otsus sünnib viimasel hetkel. Karel sõidab esmalt laupäeval 30 km suusavahetusega ära ja siis vaatame. Paarissprint algab vähem kui 20 tundi pärast selle võistluse lõppu. Taastumisaega jääb küll päris napiks, aga olen kuulnud, et mõned tugevamad poisid –näiteks Iivo Niskanen ja Emil Iversen – teevad mõlemad stardid kaasa. Vaatame, kuidas Karel end tunneb. Mina tahaks, et tema koos Raidoga pühapäeval rajale läheb. Aga see saab olema tema otsus. Austan igasugust valikut. Kui Karel ütleb «ei,», siis sõidab Marko,» selgitas Saarepuu olukorda.