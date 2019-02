PM Seefeldis. Ustjugov konfliktist Klaeboga: tahtsin talle vastu vahtimist anda!

Eesti koondise peatreeneri Anti Saarepuu sõnul oli olukorras süüdi just Klæbo, sest astus rajal Ustjugovi suusale peale, et teda takistada. Kas ebasportlik käitumine finišis on mõistetav? «Sportlasena tean, et emotsioonid on väga kerged, eriti sprindis, üle keema. See polnud õige käitumine, aga usun, et pats õlale pole kõige hullem!» arvas Saarepuu.