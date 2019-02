Veteranid lahkusid aplausi saatel: Päris selge on see, et täna magama ei lähe. Aga süda on rahul!

«Vägev! Surusime Serbia publiku abiga maha,» lausus Arbet pärast mängu. Küsimusele, kas see võis olla koodisekarjääri eredaim hetk, vastas koondises 156 mängu pidanud legend: «Kas see just kõige eredam hetk on, aga väga hea on nii lõpetada.»

Lõpetanud legendidest enim, 160 kohtumist pidanud Talts saab oma sõnul rahuliku südamega koondisesärgi seljast võtta: «Hea emotsiooniga on hea lõpetada. Päris selge on see, et ma täna magama ei lähe! Süda on rahul, vihased noored tulevad peale. Drell oli tubli. Eks see värin läheb kolmanda mänguga üle. Ta on minustki pikem, meie põlvkonna mängijate jaoks on see nagu öö ja päev.»