Koondise peatreener Sokk mängu päästnud visetest: kolmesed peab sisse viskama, see on elu

«Kõik tahtsid mängida ja kõik võitlesid. Hoida Serbia 70 punkti peal on hea. Me nii tugevad vist rünnakul pole, et ise 90 punkti suudaks visata. Õnneks suutsime nemad 70 peal hoida ja mõned visked ise rohkem sisse panna ja nii see läks,» rääkis Sokk pärast kohtumist.