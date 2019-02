«Ütlesin meie koosolekul ka sportlastele välja: ootan, et üks või kaks meest pääseks edasi. Marieli puhul oli juttu Otepää MK-etapi 40. koha kordamisest. Ka ta ise ja isiklik treener Tanel Ojaste püstitasid sama eesmärgi,» mõtiskles Eesti koondise juhendaja Anti Saarepuu. «Aga Tanel oli tänasesse Marieli plaani pannud kaks sõitu ja teinud sinna naerumärgi taha! Ülihea meel, et see naerumärk reaalsuseks osutus. Mehed ebaõnnestusid, aga Mariel päästis päeva.»