Suur žestide mäng ning õiglane VAR

Gimeneze löödud avavärava järel tähistas Atletico peatreener Simeone löödud väravat ülemeelikult, tehes n-ö suurte munade žesti. Hiljem rääkis ta, et ei suutnud end lihtsalt tagasi hoida. «Tahtsin näidata, et meie meeskond on munadega meeskond. Alustada Diego Costa ja Kokega, kes pole kuid mänginud, nõuab mune,» ütles Simeone ning lisas, et kuigi tema žest polnud ilus, tuli see südamest.