Norra–Vene suusasõda sai ootamatu avavaatuse

Klæbo ütles pressikonverentsil vahejuhtumi kohta: «See on sprint, kus võib niisuguseid asju ette tulla. Mina võtan juhtunut lihtsalt: et Ustjugov nii reageeris, näitab, et ta on heas hoos, edunäljas ja laupäevases võistluses kindlasti tugev. Mul ei ole tema suhtes halbu tundeid. Kõik on hästi. Vähemalt mul küll.»