Debütant Drell teenis peatreener Sokult kiidusõnu

Peatreener Tiit Soku sõnul ei kõhelnud ta Drelli mängupanekus kordagi. «Ta jättis treeningutel hea mulje. Talendikas poiss! Mängus oli visetel näha, et pinge on sees, aga küll ta edaspidi ära paneb.» Kvaliteeti tal jagub? «Kindlasti!»

Noorukit hindas ka äsja karjääri lõpetanud Talts. «Süda on rahul, vihased noored tulevad peale. Drell oli tubli. Eks see värin läheb kolmanda mänguga üle. Ta on minustki pikem (Drell on 2.04 - toim), ta mängib «kolme», mina «viite», meie põlvkonna mängijate jaoks on see nagu öö ja päev.»