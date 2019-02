Servitil ja Tallinnal ees olulised mängud Balti liigas

Eesti meister ja mullune Balti liiga hõbe on Kehraga tänavu juba kolmes erinevas sarjas viiel korral kohtunud ning kirjas on kaks võitu, kaks viiki ja koduses meistriliigas saadud kaotus. Cocksiga mängiti Põlvas vaid kaks nädalat tagasi ning saadi magus 25:24 võit.

«Tabelis on kõik veel lahtine. Hea meelega väldiks veerandfinaalis Cocksi, aga valida ei saa ning kavaldama me ei lähe. Startisime Balti liigas kehvasti, ent nüüd oleme saanud kolm võitu kolmest. Eks tuleb võtta üks mäng korraga ja pühapäeval vaadata, mis seis on» sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.

Eesti meistriliigat juhtiv Kehra on Balti liigas ainus meeskond, kel seni punkte pole. Dragunasega kohtuti võõrsil septembris ja jäädi 18:30 alla, kuid kolmel viimasel hooajal on nende kahe meeskonna kõik vastasseisud lõppenud koduvõiduga. «Sügisene reis Põlvasse ja Klaipedasse läks meil aia taha, nüüd tahaks ikka paremini» lausus kehralaste juhendaja Kaupo Liiva.

B-tugevusgruppi juhib 15 punktiga Läti meister Dobele Tenax, kes on edasipääsu veerandfinaali kindlustanud, hoolimata viimase mängu tulemusest. Vilniuse VHC Šviesal on 12 ja HC Tallinnal 11 silma ning nende kahe klubi vahel mängitakse välja teine veerandfinaalipilet.

Tallinn kohtub laupäeval Kaunase Granitas-Karysiga ning päev hiljem Šviesaga – mõlemaid võideti sügisel kodusaalis. «Ees ootavad rasked mängud, sest leedukad on kodus alati tugevad. Tabeliseis pole lihtne ning kahe päevaga võõrsilt kaks võitu saada on keeruline ülesanne» tunnistas HC Tallinna peatreener Jüri Lepp.

«Kahjuks ei saa me Leetu viia kogu põhikoosseisu, mis teeb olukorra veel raskemaks. Sander Sven Annula ja Rainer Kelk on vigastatud ning kaasa ei tule ka Uku-Tanel Laast ja Sergei Glinka. Samas on meie noored viimasel ajal pead tõstnud, nii loodan, et nad ka rahvusvahelisel tasemel suudavad hästi võidelda» lisas Lepp.