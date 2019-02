Võrkpalli otsepilt: Selveril on Pärnus selg vastu seina

Selveri nurgaründaja Oliver Orav rääkis matši eel Volley.ee-le: «Pärnu on meid (sel hooajal) küll kolmel korral võitnud, aga kõik mängud, sealhulgas nüüd see veerandfinaalmäng, on kõik olnud väga tasavägised ja seepärast ei saa öelda, et nemad on nüüd favoriidid. Pärnul on küll veidi pikem pink, aga ka meil on kõik terved. Seda mängu läheme mängima samamoodi nagu kõiki eelmiseid.»